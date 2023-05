Non è un paese per vecchi | fratelli Coen in formissima e supense alle stelle

Leggi su liberoquotidiano

Sky Cinema 2, ore 21.15. Con Tommy Lee Jones, Josh Brolin e Javier Bardem. Regia di Ethan e Joel. Produzione USA 2007. Durata: 2 ore LA TRAMA Un operaio texano con un passato da veterano s'imbatte in una carneficina (regolamento di conti tra criminali). E accanto ai cadaveri una borsa con vari milioni di dollari. Scappa col malloppo ma è presto inseguito da un terribile sicario mandato dai titolari della borsa. La caccia è lunga e piena di colpi di scena. Cacciatore e cacciato ci rimetteranno entrambi le penne. PERCHÈ VEDERLO Perché i Coen sono in forma mettendo in immagini il grande romanzo di McCarthy. La suspense non scema fino all'ultimissimo minuto. Almeno fino a quando emette un fiato il terribile, sconcio killer di Javier Bardem.