Non cresce più | prego? La raggelante figura di palta dell' ecoteppista a La7 | Video

(Di venerdì 12 maggio 2023) "Nonpiù cibo". Tutto vero. Inizia così la difesa di Bjork Ruggeri di Ultima generazione, gruppo oggi a processo per aver imbrattato il Senato. In collegamento con Myrta Merlino sui L'Aria Che Tira, la giovane giustifica i colleghi e il loro gesto. "Io - spiega nella puntata di venerdì 12 maggio su La7 - ero lì fisicamente ma non ho imbrattato il Senato, per questo non mi hanno arrestata per direttissima ma ho passato 12 ore in Questura. La facciata del Senato non è stata danneggiata e il giorno dopo era pulita". Per questo Bjork tiene a ribadire che "il vero danno non lo facciamo noi, ma i veri danni causati alla popolazione e al patrimonio artistico sono per mano dei vari governi ea crisi climatica. È assurdo che il Senato spesso si costituisce parte civile contro quei cittadini che invece dovrebbe rappresentare". La riprova? A ...