Non accetto i tuoi complimenti | Mou gela il giornalista | godono i romanisti | Video

(Di venerdì 12 maggio 2023) Josè Mourinho è il mago delle coppe non per caso. Nella semifinale di andata di Europa League la Roma si è resa protagonista di un piccolo capolavoro, soprattutto se si considera l'infermeria affollata di calciatori chiave, senza dimenticare Dybala e Wijnaldum a metà servizio. Il gol di Bove ha permesso ai giallorossi di imporsi per 1-0 sul Bayer Leverkusen all'Olimpico e di costruirsi un leggero vantaggio in vista della sfida di ritorno. Nel post-partita Mourinho non ha nascosto l'orgoglio per i suoi calciatori, che hanno fatto davvero il massimo considerando le difficoltà e la qualità dell'avversario: “I ragazzi hanno questa mentalità, questa voglia e questa empatia, vogliono fare tutto per rendere felici i tifosi”. Il tecnico portoghese resta però concentrato sul ritorno, dato che la qualificazione alla finale è ancora tutta da decretare. Un...