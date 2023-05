Nomine del governo | Giannini nuovo prefetto di Roma | chi è

(Di venerdì 12 maggio 2023) «Grandissimo orgoglio per aver guidato la Polizia di Stato per tanti anni. Ho cominciato da agente ausiliario ed ho fatto un lungo percorso. E ora c'è questa grande sfida e provo orgoglio anche per questo». Lamberto, capo della Polizia uscente, è ildi. La nomina è arrivata ieri da parte del Consiglio dei Ministri, dopo due mesi di ruolo vacante dopo che Bruno Frattasi è stato nominato direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. E in questo tempo trascorso la Prefettura della Capitale è stata retta dalvicario, Raffaela Moscarella. Adesso, però, c'èche saràcon poteri speciali in vista del Giubileo 2025. La notizia della sua nomina è arrivata nel giorno delle celebrazioni per i 25 anni della Polizia ...

LEGOVERNO: NON SOLO PISANI ALLA POLIZIA I partiti di maggioranza trovano infine un accordo sulleriguardanti Rai, Polizia, prefetto di Roma e Guardia di finanza. Il Consiglio dei ...Dopo settimane di rimpalli governativi c'è finalmente la fumata bianca sulle. Il pantano in ... 'Sono un junior partnergoverno' l'affondo di un fedelissimo della premier che rimarca come, in ...Il segretarioPartito Democratico Elly Schlein, ieri sera a Piazzapulita le ha definite "... - Con un Consiglio dei ministri lampo, Giorgia Meloni, chiude la partita sullepubbliche. Cambia ...

Volti, poltrone e ruoli: la prima lenzuolata di nomine del governo La Stampa

Il governo ha indicato il nuovo amministratore delegato della Rai. La nomina di Roberto Sergio sarà ratificata nel prossimo Cda.Nel fiume di applausi, di complimenti, di auguri che ieri segue l’annuncio della nomina del nuovo capo della Polizia, un nome non c’è e non poteva esserci. L’unico che non si fa vivo per fare le congr ...