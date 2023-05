Nomine ai Tg | come sarà la Rai targata Centrodestra

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un mese di maggio intenso per il Governo Meloni che sta portando avanti la partita delleper ciò che riguarda gli enti più importanti,quelle della dirigenza Rai. La prossima settimanala volta di Rfi e Trenitalia. Roberto Sergioil nuovo amministratore delegato della Rai,era già prevedibile. L’indicazione è arrivata durante il Consiglio dei ministri dell’11 maggio, una volta sciolto il nodo delledel capo della Polizia, Vittorio Pisani, e di quello della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro. Il nuovo prefetto di Roma è invece l’ex capo della Polizia, Lamberto Giannini. In alto da sin., Giampaolo Rossi, Paolo Corsini e Nicola Rao. Sotto: Monica Maggioni, Gian Marco Chiocci e Antonio Preziosi. Foto AnsaRai, leLunedì 15 maggio ...

Secondo vari osservatori, la Lega, con la nomina di Pisani, vicino al ministro Matteo Piantedosi, sarebbe dunque ampiamente ricompensata dopo leinterne alla Rai, dove l'indicazionead di ...... diverse volte ho fatto un passo indietro ma oggi qualcosa in me è cambiatoè cambiata la ... Sia chiaro che non ci sono incarichi,remunerate, posti fissi da promettere e ancora prebende e ...Con le imminentidei vertici ( Roberto Sergio amministratore delegato, da ieri nel Cda, e Giampaolo Rossi ... A Viale Mazzini si parla già della tv pubblica 'dei patrioti', intesiFratelli d'...

Cdm, via libera alle nomine. Pisani nuovo capo della Polizia Avvenire

Due scivoloni consecutivi nella stessa frase sulla scelta dei vertici Rai. E dire che dovrebbe conoscere bene come si fa ...I dati VeM 2022 registrano un valore storico, con le donne BA in percentuale doppia rispetto al 2021 e che per la prima volta sono sopra al 20%. Formazione e mentorship rappresentano due elementi impr ...