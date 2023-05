Noicattaro-Rutigliano | incidente | morto ventenne Scontro auto-camion

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’per cause da dettagliare in serata. Strada provinciale 240: il tir e l’mobile si sono scontrati frontalmente e l’è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un campo. Il conducente, 20 anni, èsul colpo. L'articolo proviene da Noi Notizie..

Incidente mortale sulla provinciale che collega. Un giovane ha perso la vita nell'impatto tra un'auto e un camion. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati, e la vettura è finita fuori strada. Per il ......Grandine e danni agli agricoltori L'allerta meteo non prevedeva grandine 'dimensione ciliegie' ma soprattutto a, Capurso, Valenzano e, ne è venuta giù in abbondanza, tanto da ...de Renzio" di Bitonto, Comune di, Comune di, associazione Meo Romeo di Bitonto, associazione Naka di, associazione Ibiss di Rutligano, associazione Warrols di ...

Incidente Noicattaro-Rutigliano, nel Barese: morto il 20enne Griseld ... Tag24

L’incidente per cause da dettagliare in serata. Strada provinciale 240: il tir e l’automobile si sono scontrati frontalmente e l’auto è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un campo. Il con ...RUTIGLIANO (BA) - Si è verificata una tragedia sulla strada tra Rutigliano e Noicattaro, dove un giovane di 24 anni è morto in seguito ad un incidente che ha coinvolto la sua auto e un camion. La ...