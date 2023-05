Noicattaro-Rutigliano | incidente | morto ventenne Scontro auto-camion

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’per cause da dettagliare in serata. Strada provinciale 240: il tir e l’mobile si sono scontrati frontalmente e l’è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un campo. Il conducente, 20 anni, èsul colpo. L'articolo proviene da Noi Notizie..

Ancora sangue sulle strade del Barese. Ieri, 11 maggio, l'ennesimo incidente e una giovane vittima, il 24enne Griseld Topi sulla strada provinciale 240 che unisce i comuni di. Uno forte scontro frontale, tra l'automobile guidata dal ragazzo di origine albanese - esattamente di Durazzo, e residente a- e un tir che viaggiava nella ...L'incidente per cause da dettagliare in serata. Strada provinciale 240: il tir e l'automobile si sono scontrati frontalmente e l'auto è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un campo. Il ...Incidente mortale sulla provinciale che collega. Un giovane ha perso la vita nell'impatto tra un'auto e un camion. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati, e la vettura è finita fuori strada. Per il ...

Tragico impatto nel Barese: scontro tra auto e camion, un morto BariToday

Scontro frontale tra un tir e un'auto: perde la vita un giovane ragazzo di 20 anni di origini albanesi. Tragico incidente tra un auto e un tir che nella serata di ieri, sulla strada provinciale Noicat ...L'incidente sulla strada provinciale 240 tra Noicattaro e Rutigliano. Il sindaco Innamorato: "Le istituzioni devono trovare delle soluzioni per ...