Noi abbiamo un grandissimo problema con gli stadi

(Di venerdì 12 maggio 2023) A La Repubblica, Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli: "Noiuncon gli: tranne qualche rara eccezione, sono obsoleti. La partita si vede male. C’è la pista d’atletica. Come a Napoli o a Roma. E poi, vogliamo portarvi le famiglie? Vogliamo far sì che alloo si possa rimanere tutta la giornata, a divertirsi, a mangiare? Io alloo celebrerei i matrimoni e le prime comunioni. Perché giocare d’inverno con la neve, la pioggia, la grandine? Non potremmo cominciare in tutta Europa il 1° aprile? Non è un pesce d’aprile, ma una necessità. In 7 mesi fino a ottobre si potrebbero disputare campionati nazionali e Coppe europee. Da novembre a marzo restano 5 mesi per far riposare i signori calciatori, andare in ritiro, giocare con le Nazionali. ...