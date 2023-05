(Di venerdì 12 maggio 2023) Un richiamo diretto a Roma che si ripete regolarmente di mese in mese: sulla ratifica del Mes servono “chiarimenti”. I ministri dell’Eurozona sono pronti a recapitare l’ennesima ammonizione al titolare dei conti italiani, Giancarlo, anche lunedì 15 maggio, quando si ritroveranno faccia a faccia a Bruxelles per proseguire sulla via, ancora dissestata, dell’Unione bancaria. Se si vuole parlare dell’Unione bancaria “non si può non discutere del Mes e del suo backstop” per la risoluzione delle banche, è il ragionamento che ha fatto un alto funzionario europeo appena pochi giorni fa. Il governo si è detto disponibile a ratificare il Mes solo se nel nuovo Patto di stabilità entrerà la golden rule E, con l’Italia rimasta ormai l’unica a mancare all’appello, è inevitabile anche discutere “dei piani” del governo, fermo restando il “rispetto” che l’Eurogruppo nutre per ...

..., l'Italia sola contro tutti: la pazienza dell'Ue è finita, Meloni dovrà ratificarlonulla in cambio'Il governo vuole utilizzare il, ratificato da tutta Europaalcun problema, come merce di scambio individuale per modifiche al nuovo Patto di stabilità. Una genialata, non c`è che dire', ha ...contare che poi dalla prossima settimana ci saranno altre indicazioni da dare per le ... Giorgetti è in Giappone (e alle prese con la grana del), mentre a Roma il Cdm certifica, come si legge ...

No al Mes senza modifiche, Giorgetti va allo scontro | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

Le richieste del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, hanno trovato di fronte un muro: per l'Ue non ci sono i dubbi, Roma deve ratificare subito il Mes senza nulla in cambio.Roma punta ad ammorbidire le regole del Patto di stabilità escludendo dal deficit gli investimenti green e digitali del Pnrr ...