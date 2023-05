(Di venerdì 12 maggio 2023) La Meloni è partita in tromba col progetto di presidenzialismo. Ma cosa vuole davvero? E perché si parla di riforme proprio adesso?Luigi Benellivia email Gentile lettore, si parla di riforme proprio adesso perché la premier vuole distogliere l’attenzione dai suoi fallimenti: le difficoltà che incontra in Europa, dove la pacchia è finita (per lei); l’incapacità di mettere a terra il Pnrr, che ci priverà di grandi risorse; i rapporti ormai avvelenati con la Francia; le promesse elettorali che si è rimangiata una ad una; e via dicendo. Ma questo è solo il lato tattico. Poi c’è il lato strategico, ben più importante. Per dirla in breve: è il sogno di sovvertire la Costituzione antifascista e l’ordinamento nato dalla caduta del fascismo storico, e di tornare all’humus dell’uomo forte al comando. In altre parole, è il substrato neofascista, conscio o inconscio, che spunta dalle scelte di ...

L'attuale frammentazione geopolitica è profondamente radicata in duedi valori, le democrazie liberali e gli stati, che si sono staccati dalla loro crescente dipendenza durante l'...Un riferimento, quello ad iniziative portate avanti in(come quello cinese), che però non si sposa certo con le professionalità in gioco nei tre progetti , all'interno dei quali, ......quell'ossimoro che è la"democrazia illiberale" passa da un meccanismo tipico dei regimi:...TAVOLA ROTONDA - Dialogo su giornalismo e democrazia Immaginare il ruolo del giornalismo nei...

No ai sistemi autoritari | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

Hinton che ha lasciato Google è in buona compagnia sui molti timori nei confronti dell'intelligenza artificiale, per il breve e lungo periodo. Ecco il contesto in cui si esprimono, nella community sci ...Il giurista interviene a Bari il 5 maggio per presentare “La democrazia non è gratis”: “Se vasti settori di una società non ...