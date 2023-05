No ai figli scelti al supermercato. Il discorso di Giorgia Meloni

(Di venerdì 12 maggio 2023) Non c'è rinascita, se lo leggo correttamente perché la crisi è il motore dell'azione, è il motore della scelta ed è in qualche modo il motore della responsabilità. E allora le crisi sono anche una ...

Non significa soltanto varare provvedimenti specifici, significa considerare in ogni ambito il valore aggiunto che chi mette al mondo dei, che dà vita a una famiglia, porta avanti per l'intera ...· I partner e i familiarivanno coinvolti nella cura e nell'assistenza , anche se non ...o meno - tenendo presente che aspetti come lo stato civile e la presenza o meno dinon sono ...Centri molto piccoli quellidalla presunta banda che si muoveva a bordo della Giulietta, un'... Nei guai sono finiti Orlando Laforè, 60 anni e i suoi dueBruno e Alessandro Massa che al ...

No ai figli scelti come un prodotto da banco del supermercato. Il ... Start Magazine

Il presidente del Consiglio: le donne non sono libere se devono scegliere tra maternità e lavoro. E avverte: l'utero non si affitta. De Palo: obiettivo 500 mila nascite ogni anno entro il 2033 ...Alle amministrative sta mostrando un inedito approccio moderato e inclusivo, ma non è chiaro quanto questa svolta sia autentica ...