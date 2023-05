Nio ET5 - Scoop in Norvegia | ecco l' elettrica wagon

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 12 maggio 2023) La testata inglese Autocar ha pubblicato alcune foto rubate di un nuovo modello della Nio: l'auto, sorpresa innel mezzo di un set per riprese promozionali, è una variante della ET5 con carrozzeria. Il modello, già presentato sul mercato cinese quasi due mesi fa, è stato immortalato per la prima volta in Europa dove, evidentemente, si appresta a sbarcare a stretto giro. L'impegno crescente in Europa. Stando alle indiscrezioni raccolte dai colleghi d'Oltremanica, la derivata station della media di Shanghai potrebbe prendere il nome di ET5 Orion. Un debutto importante, il suo, se teniamo conto quanto la carrozzeriasia ancora gettonata in Europa e quanto regionale sia il suo successo: un'ulteriore dimostrazione di forza da parte del giovane marchio cinese, che sta rapidamente incrementando il suo impegno nel Vecchio ...