(Di venerdì 12 maggio 2023) Marcosi svincolerà a fine stagione dal Real Madrid. Il suo contratto è in scadenza e le trattative per il rinnovo non...

E cosa avrebbe potuto fare di più Guida unche sul mercato ha completamente toppato tutti i ...che purtroppo tale non si è rivelato e poi con i soliti prestiti e parametri zero chehanno ...Pessime notizie in casa. Altri due infortuni per Stefano Pioli dopo Leao e Bennacer. Anche loro saltano Spezia -Non si placano i guai a Milanello . Altri due infortuni per Stefano Pioli in vista del match di domani pomeriggio contro lo Spezia . Si sono fermati nell'allenamento di oggi Junior Messias e ...... Hakan Calhanoglu sta bene e la sostituzione al 78 contro ilè stata soltanto legata ad un leggero affaticamento.di preoccupante per il turco sostituito nel finale: il centrocampista ...

Niente Milan e Juve, c'è un club in pole per Asensio a zero Calciomercato.com

Blog Calciomercato.com: Negli ultimi tempi il dibattito calcistico va decisamente arenandosi. Basta leggere i commenti dei tifosi di qualsiasi squadra che, appena le cose non vanno ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...