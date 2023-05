Nicaragua | il presidente Ortega ha sparato sulla Croce Rossa Anzi | l’ha proprio dissolta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Avete presente l’espressione “sparare”? Presumo di sì. E presumo anche che di questa espressione, usata perlopiù in termini metaforici, conosciate a pieno l’inequivocabile significato. Chi “spara“ è un essere vile e mediocre, una slavata versione del ben noto Maramaldo che, illo tempore, uccise “un uomo morto”; un prepotente pusillanime che, per far mostra della propria forza – una forza che in realtà non possiede – si scaglia contro il più facile ed indifeso degli obiettivi. Orbene:questo, sparare (e non metaforicamente), è quel che, in, ha fatto ieri la pariglia di personaggi – un classico caso, per restare ai modi di dire, del ...