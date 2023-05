Neonato morto | terminata l’autopsia | salma liberata per i funerali

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’effettuata sul corpo di Claudio, appena tre mesi e mezzo,lo scorso 29 aprile all’Ospedale Mondaldi di Napoli a poche ore da un intervento al cuore neccessario per una malformazione di cui era affetto sin dalla nascita. Dai primi accertamenti dopo l’esame autoptico svolto dal medico legale Pasquale Mascolo, con il cardiochirurgo pediatrico Sergio Palumbo e l’anatomopatologo Giulio Benincasa, sarebbe emerso che gli organi del piccolo erano stati danneggiati a causa del soffio al cuore diagnosticato tre giorni dopo la nascita. I consulenti tecnici di parte, nominati dai familiari avrebbero riscontrato notevoli ritardi nell’effettuare un intervento chirurgico. La relazione tecnica dovrà essere depositata entro 60 giorni. Il pubblico ministero ha chiesto ulteriori indagini al ...

... il figliodi Charles Lindbergh viene trovatoa Hopewell (New Jersey), a sole poche miglia dalla casa di Lindbergh 1937 " Incoronazione di re Giorgio VI del Regno Unito nell'Abbazia di ...dopo un intervento chirurgico effettuato presso il nosocomio Monaldi di Napoli: oggi alle 13 verrà conferito l'incarico a tre medici legali per gli accertamenti irripetibili tesi a far ...Si chiamava Claudio , era nato lo scorso 10 gennaio ed èa fine aprile. Aveva pochi mesi, era nato con un soffio al cuore, una criticità spesso diagnosticata ai neonati, che probabilmente sta ...

Napoli: neonato morto dopo l'intervento, indagati due medici dell'ospedale Monaldi ilmattino.it

Neonato morto al Monaldi, effettuata l’autopsia: i funerali del piccolo Claudio con ogni probabilità verranno celebrati lunedì a Cicciano.I consulenti tecnici di parte, nominati dai familiari (il papà ...Un problema acuto alla placenta potrebbe essere stata la causa della morte intrauterina avvenuta sabato scorso all'ospedale Mazzini di Teramo. Il piccolo, infatti, la cui mamma era arrivata ...