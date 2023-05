Negozi chiusi col caldo | orari stravolti | cosa può accadere in estate

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) La proposta arriva da Bologna, ma potrebbe riguardare anche il resto d'Italia. L'. Quando fa. Quando a metà pomeriggio boccheggi e ti rintani in casa, col condizionatore accesso al massimo e tre cubetti di ghiaccio dentro la brocca del tè. Ché l'idratazione è importante e mica vuoi finire al pronto soccorso per un collasso causa temperature oltre soglia. Di certo, in quelle condizioni, non ti viene in mente di uscire per andare a fare shopping. Manco se ci sono i saldi di fine agosto, manco se quel costumino che adocchi da un mese e mezzo te lo regalano per quattro spicci. «Dovremo abituarci a ragionare in maniera diversa suglidella città», dice Giancarlo Tonelli, che è il direttore dell'Ascom, la sigla della Confcommercio che sioccupa di imprenditoria nel Bolognese, «c'è qualda sperimentare ...