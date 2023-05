Natalità | Scannapieco | “Non è accettabile il gender pay gap”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) – ”Sul tema dellail governo deve fare la sua parte nei limiti della finanza pubblica, che sappiamo che non dà grandi spazi, che il terzo settore combatta la dispersione scolastica, mentre le aziende hanno maggiore flessibilità di fare le cose. Cdp vuole diventare un punto di riferimento sull’accettabilità sociale. Quest’anno abbiamo fatto una mappatura delle posizioni in azienda, che è il primo passo per paragonare le posizioni dentro l’azienda ed eliminare il ‘pay gap’. Non è tollerabile che persone di genere diverso che svolgono la stessa funzione vengano pagate in modo differente”. Lo sottolinea Dario, Ad di Cdp, in occasione degli Stati generali della. ”I giovani sono speranza e rassegnazione. La rassegnazione nasce dal non renderci conto quanto noi possiamo ...