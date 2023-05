Natalità | Meloni | Parlare di famiglia è atto rivoluzionario Poi l' affondo sulla maternità surrogato

...concetto è stato usato dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida per parlare di. tra le altre cose cognato della premier Giorgia, si trovava ospite presso il congresso ...... il cui compito è "creare le condizioni favorevoli" per favorire la. Bisogna "promuovere - ha aggiunto- una nuova vitalità della nostra società. Non vogliamo uno Stato etico, ......detto Papa Francesco all'inizio del suo discorso agli Stati Generali della, in corso all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Accanto a lui, il presidente del Conisiglio, Giorgia. ...

Natalità, il Papa: “Centrale per futuro dell'Italia”. Meloni: “Priorità del governo” Sky Tg24