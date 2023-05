Natalità | il Papa e Giorgia Meloni | ' Donne al bivio tra maternità e lavoro'

' Mi scuso per non parlare in piedi, ma non tollero il dolore '. Inizia così il suo interventoFrancesco agli Stati Generali della, ancora fisicamente in difficoltà per i dolori al ginocchio che gli rendono difficile camminare da mesi. Poi la battuta del Pontefice provoca l'...Francesco e la premier Meloni chiudono gli Stati generali delladal palco dell'Auditorium della Conciliazione di Roma. L'evento, ...... tenutosi all'Auditorium della Conciliazione di Roma, con un commento: 'Una bella mattinata con Sua SantitàFrancesco e tanti giovani agli Stati Generali della'.

Forum della Natalità con Meloni e il Papa. Francesco: "Non contrapporre natalità e accoglienza". La premier a… la Repubblica