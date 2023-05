Natalità | il Papa | “Centrale per futuro dell' Italia” Meloni | “Priorità del governo”

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 12 maggio 2023) Seconda giornata, a Roma, all'Auditoriuma Conciliazione,a terza edizione degli Stati Generali, a cui oggi partecipano ancheFrancesco e la presidente del Consiglio Giorgia. La premier, nel suo intervento, ha chiarito: "Viviamo in un'epoca nella quale parlare di, maternità, famiglia è sempre più difficile sembra un atto rivoluzionario". E ha ricordato come il suoabbia messo proprio le famiglie "in cima all’agenda". "Se le donne non avranno la possibilità di realizzare il desiderio di maternità senza rinunciare a quello professionale, non è che non avranno pari opportunità, non avranno libertà", ha poi sottolineato. Bergoglio: il tema"è ...