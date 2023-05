Nasello in salsa golosa | lo preparo così e lascio tutti a bocca aperta

Leggi su donnaup

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ilinè un secondo di pesce che ben presta ad essere servito per una cena particolare. Si tratta di una carne bianca, delicata, ma in grado di raccogliere tra le sue fibre il condimento esaltandone ogni nota aromatica di fondo. In questa ricetta, aglio, cipolla, peperoni, paprika e prezzemolo vengono ben calibrati all’interno di un sughetto a base di brodo di pesce e gamberetti. Una volto pronto, dovrete ridurlo in purea, passandolo con un frullatore ad immersione. Questo sarà il fondo di cottura su cui adagiare i tranci. Potete prepararlo in anticipo e cuocere il pesce all’ultimo momento, servono una decina di minuti appena per insaporirlo e cucinarlo. Se avete ospiti a cena, quindi, questo piatto si presta ad accoglierli in maniera unica, lasciando a voi il tempo di imbandire la tavola come si conviene. Che ...