Nasce a Torino la prima sede di Fridays For Future Italia

(Di venerdì 12 maggio 2023) Aprirà nella zona di Vanchiglietta, nei locali che ospitavano il Molo di Lilith lana deifor. Si chiamerà Kontiki : l’omaggio è al nome della zattera su cui Thor Heyerdahl si imbarcò assieme ad altri cinque sognatori con l’obiettivo di attraversare l’Oceano Pacifico e realizzare, con la pratica e contro il parere di molti, che l’impossibile può diventare possibile. Kontiki sarà uno spazio accessibile, inclusivo, una casa per tanti ragazzi e gruppi di attivismo ambientale che, fin ora, si erano sentiti apolidi. Un luogo che ospiterà incontri, spettacoli, presentazioni, aperitivi, pomeriggi di aula studio, laboratori con le scuole. L’obiettivo diForè far sì che il Kontiki diventi un punto di ...

da una azione personale, scarica su Abraham e dopo la riprende con voglia e caparbietà. Se la ... Belotti 6 " Primo tempo buono per il bomber ex, che fa tanto movimento, cercando di ...... evento di beneficienza a cura di "Süma si" in collaborazione con SERMIG: una maratona di ... Come dichiarato dal direttivo di OFF TOPIC, l'eventocon l'obiettivo di raccogliere fondi a ...Ruth Orkina Boston il 3 settembre 1921, e diventa uno dei nomi più importanti della fotografia del Novecento. Figlia di Mary Rubi, attrice del cinema muto, e di Samuel Orkin, un produttore di barchette ...

Torino, nasce la prima sede Fridays for Future Italia Futura News

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...La Roma vince 1-0 contro i tedeschi grazie alla rete di Bove. Ritorno in Germania fra una settimana con un Dybala e qualche certezza in più. Tedeschi sterili e poco pericolosi ...