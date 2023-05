Napoli | Spalletti vicino al rinnovo Accordo fino al 2025 con aumento dell’ingaggio

La bella storia tra ile capitan Giovanni Di Lorenzo proseguirà ancora. A fine campionato, le parti si incontrano ... Del resto, Lucianolo ha ufficialmente incoronato dopo il terzo ...Quanto a, "lo seguo da quando era in Russia, tante volte l'ho chiamato per portarlo a", racconta. "Un bel giorno sono andato a trovarlo a Milano al bosco verticale, lui è venuto ...- 'Lo seguo da quando era in Russia, tante volte l'ho chiamato per portarlo a. Un bel giorno sono andato a trovarlo a Milano al bosco verticale, lui è venuto molto timorosamente nel ...

Festa scudetto Napoli, Spalletti scatenato! Canta Nino D'Angelo e la squadra: "La capolista se ne va"| VIDEO CalcioNapoli24

NAPOLI (ITALPRESS) - "Il calcio è il gioco più antico del mondo, talmente antico che pensare che debba rimanere così com'è è sbagliato". Aurelio De La ...La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul rinnovo di contratto di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli: "Ci pare giusto Spalletti possa chiedere qualcosa di più per il suo ingaggio. I due tecn ...