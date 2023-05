Napoli | Spalletti sfugge ai giornalisti mascherato da Osimhen | VIDEO

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lucianoè l’uomo del momento. Dopo aver vinto lo scudetto con il suoe aver festeggiato il tanto agognato trionfo, l’allenatore azzurro dovrà pensare seriamente al proprio futuro. E dovrà farlo insieme ad Aurelio De Laurentiis. I due si sono incontrati quest’oggi, in un hotel di, per discutere del contratto, delle prospettive della nuova stagione e probabilmente anche di eventuali sliding door di mercato. Un incontro privato, tenuto lontano da occhi e orecchie indiscrete. Con tanto di ‘depistaggio’. Lasciando Castelvolturno, Lucianoha dribblato iuscendo in macchina, indossando sul volto la maschera die urlando “vi depisteremo!“. Un siparietto simpatico prima dell’incontro con De Laurentiis che sarà stato, sicuramente, dai toni ...

Aurelio De Laurentiis e Lucianoiniziano a programmare ildel futuro. Il patron azzurro e il tecnico toscano si sono incontrati a cena per discutere del prolungamento del contratto del tecnico e per iniziare a ......di Sky Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sull'incontro tra De Laurentiis e. ... conferma di un clima piuttosto disteso in casa. Comments commentsIn vista dell'incontro con il presidente De Laurentiis per definire il futuro, l'allenatore del, Luciano, è uscito da Castelvolturno ...

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, produzione a cura Nexting e in onda su Napflix (Canale 86) e Canale 8: “Le due gare di Champions ...L'hotel è quello in cui Aurelio De Laurentiis tiene il suo quartier generale a Napoli, con roof garden all'ultimo piano e vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. Qui il presidente ha dato appuntamento s ...