Napoli | ore decisive | De Laurentiis vede Spalletti per contratto e mercato

(Di venerdì 12 maggio 2023)- Non è mai troppo presto per guardarsi negli occhi e parlarsi e dirsi tutto, senza lasciare che le lacrime per la gioia di uno scudetto atteso trentatré anni facciano velo. E magari non è mai ...

Quandoè ancora immersa in se stessa, in quella dimensione onirica scoperta una settimana fa a Udine, Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti riafferrano la normalità, si direbbe il Progetto,...Le indiscrezioni emerse nelle ultimeraccontano infatti di un imminente summit previsto per la sera di oggi, venerdì 12 maggio 2023, tra il presidente del Calcioe il tecnico di Certaldo. ...... perché a gennaio me ne debbo privare per la Coppa d'Africa - si chiede il presidente del- ... Ho calciatori che vanno e vengono dal Sudamerica o dall'Asia in 48e poi devono giocare da noi ...

Aurelio De Laurentiis ha parlato a La Repubblica dopo lo scudetto vinto col Napoli e ha detto cosa cambierebbe nel calcio Aurelio De Laurentiis ha parlato a La Repubblica dopo lo scudetto vinto col Na ...