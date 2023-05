Napoli | nessuna trattativa per Milinkovic-Savic | su di lui la Premier

C'è Taormina, ci sono Palermo e Catania ma di Siracusatraccia nell'ultima classifica delle cento città in cui si mangia meglio nel mondo, stilata ... C'è anche, quarta, ma dopo Lima, in ...... sono obsoleti, la partita si vede male, c'è la pista d'atletica, come ao a Roma. E poi, ...dei grandi gruppi che molto probabilmente vorrebbero invece il via libera sul web senza...Al quarto posto c'è il(47,2 milioni) ed al quinto l'Inter (44,5 milioni), mentredelle altre presenze in classifica raggiunge la doppia cifra per questo indicatore. Da registrare, ...

Napoli, nessuna intenzione di svendere Osimhen. Quanto chiede ADL ItaSportPress

3 minuti per la lettura NAPOLI (ITALPRESS) – “Il calcio è il gioco più antico del mondo, talmente antico che pensare che debba rimanere così com’è è sbagliato”. Aurelio De Laurentiis, dopo aver riport ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...