Napoli | Manfredi | “Asse mediano aperto entro 2 settimane”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“il 20 maggio saranno consegnati i guardrail e pertantoun paio dil’verrà ri”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, intervenuto in Consiglio comunale sulla questione della chiusura dell’, interdetto alla circolazione da diversea causa del furto da parte di ignoti dei guardrail. “Stiamo accelerando peer fare in modo che la consegna avvenga nel più breve tempo possibile – ha aggiunto – perché è evidente che la chiusura dell’è estremamente disagevole per tutti coloro che percorrono quel tratto”. Il sindaco ha riferito all’aula le difficoltà che ...

Per l'amministrazione guidata da Gaetano, l'albero andava abbattuto perché, dopo un ... Perché agli alberi vengono gestiti così. Lasciati soli per anni e poi alla minima inclinazione la ...Scrive la Gazzetta che "ilnon ha fatto richiesta ufficiale in Lega", ma aggiunge: La ... il questore Alessandro Giuliano, il sindaco Gaetanoe - com'è ormai consuetudine - il .... Parla di "giornata molto bella per, non solo per la partecipazione straordinaria di pubblico nelle strade della città e dell'area metropolitana". Gaetano, al termine della tappa che ha visto la vittoria del danese Mads ...

Parte la tappa del Giro d'Italia, Manfredi: "A Napoli dopo onda azzurra arriva quella rosa" La Repubblica

L’idea di De Laurentiis: riportare le famiglie allo stadio e celebrare anche matrimoni e prime comunioni. Intanto il Comune pensa all’ampliamento della capienza.Il Giro d'Italia 'ha promosso' Napoli: città pronta a candidarsi per una nuova tappa nell'edizione 2024 - La Torre 1905 - Attualità ...