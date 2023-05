Napoli | Kim ringrazia i tifosi | “Mi godo una festa unica ed irripetibile”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il difensore delKim Min-Jae è uno dei simboli dello scudetto del. Va bene parlare della squadra campione d’Italia come il trionfo del collettivo, la vittoria di Luciano Spalletti, la lungimiranza della società, presidente Aurelio De Laurentiis e direttore sportivo Cristiano Giuntoli in primis, tutto vero, ma poi diciamoci la verità: chi va in campo sono i calciatori. Kim si gode ladel terzo scudetto del, Kim si gode laedOsimhen e Kvaratskhelia sono stati in prima pagina per tutta la stagione ma Kim si è guadagnato un posto d’onore altrettanto importante. Il poster del sudcoreano è presente in molte delle camerette dei ragazzi di. Il mostro c’è. Già, è ...