Napoli-Inter | alle 15 la vendita dei biglietti | curve a 30 euro | distinti a 60

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ilha comunicato quando partirà ladeiper, in programma il 21 maggioore 18:00. Comunicati anche i prezzi deie lasecondo le consuete modalità. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Iper la gara di Campionatovs, in programma il 21 maggio 2023ore 18:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di, saranno posti ina partire dore 15.00 di venerdì 12 maggio 2023. Questi i prezzi Tribuna Posillipo € 150,00 Tribuna Nisida € 90,00€ 60,00€ 30,00 MODALITÀ DI ...

, i prezzi dei biglietti in vendita Tribuna Posillipo 150,00 Tribuna Nisida 90,00 Distinti 60,00 Curve 30,00 MODALITÀ DI VENDITA Salvo quanto di seguito precisato, i biglietti potranno ...L'è la squadra che ha avuto i più alti picchi di rendimento, ha battuto anche ilcon merito, perchè ha probabilmente l'11 più forte in Italia, specie a centrocampo. Ma alla lunga ha ...... Matteo Piantedosi, che l'ha proposto per ospedali, aree commerciali e stazioni di Roma,e ... previsto tra il 12 e il 15 giugno, per dare avvio ai triloghi, ovvero i negoziati- ...

Inter, Marotta: "Napoli, Scudetto strameritato! Merito di Giuntoli e Spalletti" Tutto Napoli

Tuitto esaurito per la festa promozione del Gemnoa a Marassi, in occasione dell'ultima giornata, ven erdì 19 maggio alle 20.30 (anche la data potrebbe subirte variazioni da parte della Lega calcio). I ...La UEFA ha aggiornato il ranking dopo la tre giorni di coppe, tra semifinali di Champions League che hanno visto coinvolte le italiane Inter e Milan ...