Napoli illuminata dai fuochi per lo scudetto | che spettacolo il volo da Riad – VIDEO

(Di venerdì 12 maggio 2023)si illumina a festa per lodella squadra di Luciano Spalletti, le immagini dall’aereo deldaè uno, sempre. Lo ha detto anche Spalletti cheè fantastica, ma ci sono immagini, sensazioni, ed emozioni, che la rendono ancora più splendida. Lo dimostrano anche le immagini che ci ha inviato una nostra lettrice. Iche ci ha girato, filmati dal padre, sono delin arrivo dache sta atterrando aproprio nel momento in cui l’arbitro fischiava la fine di Udinese-del 4 maggio 2023. In quel momento Di Lorenzo calciava il pallone in aria per liberare l’ansia e lasciare posto alla gioia, mentre...

...sappiamo - racconta ancora Macioce - come nacque questa invenzione della scena buia... specie alcune nobildonne: su tutte la Marchesa Costanza Colonna, la cui casa afece da 'base' ...Inoltre, la Fontana Luminosa saràdi rosa oggi e domani. Strade chiuse e divieti di ... sul lato sinistro a scendere verso Porta, non sarà consentito parcheggiare le auto, sempre ......e anche qui mettendo in campo il piglio del cronista di razza e la diligenza concreta e... Ha raccontatoper il mondo, anche quando il soggetto riguardava tutt'altro, in particolare i ...

Napoli e lo scudetto: ogni cosa è illuminata Vanity Fair Italia

Di seguito le pagelle di Angelo Costa. 10 a MADS PEDERSEN. In bacheca aveva già un mondiale, adesso conta vittorie di tappa in tutti i grandi giri. Non male per questo danese di 27 anni che non soffre ...Negli alloggi di proprietà dell’ACER (Agenzia Campana Edilizia Residenziale) è sempre più a rischio l’incolumità dei cittadini residenti. In questi giorni ...