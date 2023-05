Napoli | De Laurentiis raddoppia con Spalletti Osimhen - Kim | offerte monstre

Leggi anche, De: 'Matrimoni allo stadio Maradona', Giuntoli verso la Juventus Iscriviti alla newsletterQuando il mondo del cinema incontra il mondo del calcio, tutto diventa visione, sogno. Come quelli realizzati, sul grande schermo e negli stadi, da Aurelio De, presidente del, vincitore dello scudetto , il terzo dopo quelli con Maradona. "Ho vinto e ora cambio" , ha detto in un'intervista a " La Repubblica " . Una chiacchierata col ...... sono perfettamente in linea con la filosofia di De: anche Giuntoli fu una sorpresa, ... Perché ilè da sempre tra le Grandi, lo dicono i risultati. C'è una base ricca di contenuti, uno ...

De Laurentiis: "Napoli, tengo i big. Il campionato parta ad aprile" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Io avrei un'idea. Perché giocare d'inverno con la neve, la pioggia, la grandine Non potremmo cominciare in tutta Europa il primo aprile Non è un pesce d'aprile, ma una necessità. In 7 mesi fino a o ...Napoli-Spalletti, De Laurentiis in pressing per la fumata bianca. Osimhen-Psg e Kim-Manchester United e City, assalto ai gioielli partenopei ...