Napoli | De Laurentiis | «Partirei coi campionati ad aprile Uefa e Fifa? Sono assenti per egocentrismo»

(Di venerdì 12 maggio 2023) Aurelio Deha parlato a La Repubblica dopo lo scudetto vinto cole ha detto cosa cambierebbe nel calcio Aurelio Deha parlato a La Repubblica dopo lo scudetto vinto cole ha detto cosa cambierebbe nel calcio. Le sue dichiarazioni: AVVICINARE I GIOVANI AL CALCIO – «Pregherei il ministro dell’Istruzione di immaginare un paio di lezioni al mese da un’ora, dove lo Spalletti o l’Ancelotti della situazione comincia a raccontare agli studenti, dalle elementari alle superiori, che cos’è una partita, che cosa significa un modulo, qualii ruoli dei giocatori. Questo farebbe riavvicinare i giovanissimi al calcio». CAMBIARE IL CALCIO – «Sì, il calcio è il gioco più antico del mondo, talmente antico che pensare che debba rimanere così com’è è sbagliato. Non potremmo ...

... nel cuore di una città in festa per il terzo scudetto, il direttore di Repubblica Maurizio Molinari incontra il presidente delcampione d'Italia Aurelio De. Un dialogo a tutto ...Non ha fatto richieste ufficiali né aspira a contratti pluriennali ma guadagna la metà di altri tecnici. Degliene offrirebbe 3,5 Db07/05/2023 - campionato di calcio serie A /- Fiorentina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Luciano Spalletti La Gazzetta scrive delle ...Forse- Sampdoria si giocherà il 2 giugno24/03/2023 - premio Enzo Berazot / foto Image nella foto: Aurelio De- Luciano Spalletti Sul Corsport Antonio Giordano scrive che ...

Corbo: 'Osimhen copre le magagne del Napoli, se De Laurentiis lo vende perde il 40%' AreaNapoli.it

L'erede di Victor (ammesso che spunti qualcuno che paghi i 160 milioni che chiede il Napoli) potrebbe arrivare proprio dal Lille.Il Mattino ha svelato due possibili sostituti nel caso in cui Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dovesse partire: "L'erede di Victor (ammesso che spunti qualcuno che paghi i 160 milioni che chiede ...