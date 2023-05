Napoli | Cannavaro | «Lo Scudetto poteva arrivare anche prima»

(Di venerdì 12 maggio 2023) Fabioanalizza la stagione del “suo”: le dichiarazioni dell’ex difensore dei partenopei Fabio, alla Football Week di Milano, ha così parlato della stagione del. LE PAROLE – «C’è stato di tutto in questi anni, un fallimento, un cambio di proprietà, un nuovo corso. Lo, ma la squadra non era attrezzata per vincere il campionato. Quest’anno, dopo qualche partenza importante, tutti pensavano a una stagione diversa e invece sono riusciti a conquistare questo grande trofeo».

