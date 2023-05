Myanmar | la campagna di terrore della giunta militare

... durante i due mesi dielettorale la coalizione che fa riferimento al primo ministro ...più di altri leader regionali un'interlocuzione diretta con la giunta al potere nel vicino, dopo ...... in Cina, o della "rivoluzione dello zafferano" innel 2007, della "rivoluzione verde" in ...di giovani connessi tramite Internet a unirsi ad un movimento di protesta attraverso una"...... in Cina, o della 'rivoluzione dello zafferano' innel 2007, della 'rivoluzione verde' in ...di giovani connessi tramite Internet a unirsi ad un movimento di protesta attraverso una'...

Myanmar Attacco aereo militare contro un villaggio ribelle, almeno ... Avvenire

L’Ambasciatore Mario Vattani: “Con lungimiranza l’Italia ha scelto di accrescere la sua presenza nell’area dell’Indopacifico, ormai strategica per ...Giunta oggi a Singapore la modernissima nave italiana Francesco Morosini, impegnata nella campagna in Indopacifico e Estremo Oriente, si fermerà per 6 giorni nella Changi Naval Base e parteciperà all' ...