Musk lascia la guida di Twitter | con una sorpresa | arriva un nuovo Ceo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Dopo tanti mesi dalla promessa il cambio della guardia è pronto. Elonha scelto Linda Yaccarino, il presidente di Global Advertising and Partnerships di NBC Universal, comeCeo di. La NBC ha annunciato l'uscita della manager stamattina, mentre ieriaveva dichiarato di volerre il ruolo di Ceo in poche settimane, dopo la scelta del sostituto. Il proprietario del social netwrok ha confermato la notizia lanciata dal Washigton Post: «Sono entusiasta di dare il benvenuto a Linda Yaccarino comeCeo! Linda si occuperà principalmente delle operazioni commerciali, mentre io mi concentrerò sul design dei prodotti e sulle nuove tecnologie. Non vedo l'ora di lavorare con Linda per trasformare questa piattaforma in X, l'app per tutto». Yaccarino, ormai ex ...