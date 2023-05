Musk | in arrivo a Twitter amministratore delegato donna

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il prossimodisara' una. Lo ha annunciato Elonsenza precisare il nome ma solo che entrera' in carica a giugno. "Sono entusiasta di annunciare che ho ...

Lo scorso dicembreaveva lanciato sulla piattaforma un sondaggio per chiedere agli utenti se fosse il caso che si dimettesse da amministratore delegato. Il 57,5% aveva votato in favore delle ...Su twitter inaudio e chiamate, intanto, ha lanciato una nuova mossa per competere con le altre piattaforme social annunciando l'su Twitter delle chiamate audio e video. 'Presto ...... dovrei dimettermi da ad ": era stata questa la domanda chefece ai milioni di utenti Twitter ... "Invocali e videochiamate". L'ultima svolta di Twitter

Wsj, Linda Yaccarino tratta per fare la Ceo di Twitter Agenzia ANSA

Una donna a capo di Twitter. L’annuncio è arrivato da Elon Musk, secondo cui il passaggio di testimone avverrà tra sei settimane. Una donna, di cui non è stata fornita l’identità, durugerà dunque il ...Il prossimo amministratore delegato di Twitter sara' una donna. Lo ha annunciato Elon Musk senza precisare il nome ma solo che entrera' in carica a giugno. "Sono entusiasta di annunciare che ho trovat ...