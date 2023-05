Musica | il ritorno – Nel suo nuovo singolo in uscita | il Piotta manda ‘Tutti Affanc… | soprattutto te!’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 12 maggio 2023) “Tutti a…” è il titolo deldidisponibile da oggi in tutte le piattaforme digitali pubblicato da La Grande Onda con distribuzione della multinazionale spagnola Altafonte. Dopo l’ultimo album del 2020 scelto come colonna sonora della serie TV Suburra,torna con un, che anticipa il suo prossimo lavoro. Superate le atmosfere cupe degli ultimi album e una serie di vicissitudini personali che hanno influito sulle scelte artistiche del musicista, con questolavorovolta nuovamente pagina. I ritmi tornano incalzanti, il testo vibra di quell’ironia che lo ha fatto apprezzare in questi anni al pubblico di almeno tre generazioni. BPM trascinanti e ritmi solari accompagnano ...