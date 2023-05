Musetti-Arnaldi | ATP Roma 2023 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lorenzoe Matteosi affronteranno al secondo turno degli Internazionali d’Italia. L’appuntamento è per sabato 13 maggio, sarà il quinto match a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale: l’attesissimo derby italiano non inizierà prima delle ore 20.30, si giocherà sotto la luce artificiale del Foro Italico e si preannuncia un confronto particolarmente acceso. Il 21enne toscano tornerà in campo dopo la prematura eliminazione rimediata al Masters 1000 di Madrid, preceduta però dalla semifinale di Montecarlo e dal successo contro Djokovic a Montecarlo. L’attuale numero 19 al mondo incrocerà il 22enne ligure, numero 99 del ranking ATP che ha superato l’argentino Schwartzman al primo turno (è in tabellone grazie a una wild card). Non ci sono precedenti a livello di ATP, ma ne figura uno tra i Challenger: ai sedicesimi ...