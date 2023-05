Musei | la gestione delle biglietterie passa al ministero della Cultura | nasce Ad Arte

(Di venerdì 12 maggio 2023) Con una circolare interna ilha comunicato ai 44nazionali autonomi italiani che entro 120 giorni dovranno cessare il loro rapporto con i concessionari dei servizi aggiuntivi. Labiglietteria verrà quindi accentrata e confluirà nella nuova piattaforma Ad, in versione sia App sia web, collegata con il metodo PagoPa, che permetterà alle strutture di gestire direttamente la prenotazione e la vendita dei ticket d’ingresso. La circolare del 9 maggioDirezione Generale, guidata da Massimo Osanna, invita le direzioni deia inviare «entro e non oltre il 19 maggio maggiori informazione circa la natura del rapporto contrattuale in essere e la procedura posta in ...

...interna il ministero della Cultura ha comunicato ai 44nazionali autonomi italiani che entro 120 giorni dovranno cessare il loro rapporto con i concessionari dei servizi aggiuntivi. La......offrire al turista un'accoglienza di qualità e in grado di trovare soluzioni innovative di...è una delle più grandi fortezze europee nel cuore di una città contemporanea ed è sede dei...... Villa San Marco a Stabiae saranno aperti in via straordinaria per la 'Notte Europea dei' ... per ladegli affari, per le attività commerciali, come i mercati, oltre ai principali luoghi ...

Musei autonomi italiani e bigliettazione Artribune

Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. Domenica 21 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIII edizione. Su oltre 500 monu ...CAMPO IMPERATORE (ITALPRESS) – Davide Bais si è imposto in fuga nella settima tappa del Giro d’Italia, la Capua-Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore), di 218 chilometri. Il primo arrivo in salita del ...