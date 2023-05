Multe | puoi non pagarle grazie al Giudice di Pace | non serve l’avvocato e ti conviene

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sapevi che non sei costretto sempre a pagare le? Basta essere aiutato da undi. Ecco come muoversi. In caso diper violazione del codice della strada si può, oltre che a ricorrere al Prefetto, ricorrere anche aldidel luogo in cui è stata fatta la multa. Il ricorso, è da presentare entro 30 giorni daldio 60 giorni dal Prefetto dalla data della multa o dalla notifica, sempre che non sia stato pagato in misura ridotta nei tempi in cui è permesso. Come non pagare una multa- Ilovetrading.itSi può altresì ricorrere aldianche dopo la risposta negativa del Prefetto, contando sempre i 30 giorni. È possibile inoltre contestare una cartella esattoriale per non ...