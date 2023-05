Mulligan | la recensione | l' umorismo non ci salverà

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ladi: disponibile su Netflix la nuova serie animata per adulti creata dagli autori di 30 Rock. Una commedia sarcastica e demenziale che non riesce a centrare l'obiettivo. Dopo gli apripista Family Guy e South Park, il genere commedia animata per un pubblico maturo sta conoscendo una nuova età dell'oro grazie a prodotti come Rick & Morty, BoJack Horseman, Disenchanted o Archer, giusto per citare alcuni virtuosi esempi. D'altra parte l'animazione si presta bene a rendere la vena di follia anarchica e dissacrante di cui queste serie sono intrise. Ultimissima, in ordine di tempo, è, serie fantascientifico-distopica di Sam Means e Robert Carlock, già autori di quella piccola gemma che è stata 30 Rock assieme alla meravigliosa Tina Fey, qui affiancati da un cast di attori e …