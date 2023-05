Mourinho | ' ' Il futuro di Serra mi è indifferente' '

Così Josésul caso Serra, l'arbitro che nella veste di quarto uomo aveva avuto un acceso diverbio con l'allenatore della Roma nel corso ...Bove,alla Totti e De Rossi Ildi Edoardo Bove è ancora tutto da scrivere, ha firmato ...non ha voluto scomodare i grandi del passato: 'Non voglio paragonarlo a nessun calciatore ...Commenta per primo L'allenatore della Roma, José(in conferenza stampa dopo la vittoria per 1 - 0 nella semifinale d'andata in Europa League ... 'Non mi interessa il suo'.

Mourinho: 'Non mi interessa il futuro di Serra' VIDEO Calciomercato.com

Le parole di José Mourinho nell'intervista postpartita di Roma-Bayer Leverkusen, semifinale d'andata di Europa League ...Il centrocampista è stato decisivo contro il Leverkusen, ma nelle partite importanti il suo contributo è costante ...