Mourinho e l’incantesimo dell’Olimpico

(Di venerdì 12 maggio 2023) “Non lo vedete?! È quello lì, quello col 52. Cinquantadue!” dice Xabi Alonso ai suoi giocatori imbambolati. Edoardo Bove ha appena attraversato mezzo Bayer Leverkusen senza lasciare traccia, e poi ha fatto gol. Sulla sponda di Abraham si è buttato in anticipo su Andrich portandosela avanti col petto. A quel punto fa una giocata leggermente imprevista. Gli si para dinanzi Tapsoba mentre la palla ancora rimbalza; sulla spinta del primo scatto sarebbe più facile andare alla propria sinistra, muovere il pallone con l’interno. Invece Bove ha la forza nelle gambe per arrestarsi leggermente e cambiare direzione verso destra. A quel punto potrebbe anche tirare, invece la passa ad Abraham. Il centravanti della Roma controlla per preparare il tiro di destro, Hradecky para, e sulla respinta c’è sempre Bove, che è sempre sorprendentemente pronto a coordinarsi con l’interno sinistro, non il suo ...

...trascinatore dell'undici di José, che pennella in area due palle al bacio su cui gli specialisti Ibanez, prima, e Abraham, poi, non perdonano, schiacciando la sfera per superare Vicario.'......trascinatore dell'undici di José, che pennella in area due palle al bacio su cui gli specialisti Ibanez, prima, e Abraham, poi, non perdonano, schiacciando la sfera per superare Vicario.'...