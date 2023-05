MotoGP | risultati e classifica P2 GP Francia 2023 | Bagnaia insegue Marc Marquez Miller leader | Bezzecchi 3°

(Di venerdì 12 maggio 2023) Jackha firmato il miglior tempo nelle prove 2 del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Le Mans. L’australiano della KTM ha siglato un perentorio 1:30.950 e ha così regolato lo spagnolo Aleix Espargarò, secondo con l’Aprilia a 0.119. Buon terzo posto per, che chiude a 0.200 dalcon la Ducati del Mooney VR46. A seguire le due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco, mentre Maverick Vinales è sesto a 0.392 con la seconda Aprilia ufficiale.è tornato in scena dopo l’infortunio ed è ottavo a 0.482 con la sua Honda, appena davanti a Francesco. Il Campione del Mondo chiude in nona piazza a 0.517 con la prima Ducati ufficiale, ...

Inizia bene il weekend francese per Jaume Masia , il più veloce al termine della prima giornata di Libere , e primo delle Honda in mezzo alle temute Ktm , dopo avere trascorso gran parte del secondo ...Il programma Latorna in pista alle 15 di questo pomeriggio per le PL2, che determineranno i dieci piloti che si giocheranno sicuramente la pole position. Domani la terza sessione di prove ...VEDI ANCHEFrancia 2023: le classifiche e idel weekendFrancia 2023, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW2023: classifica piloti e costruttori Clicca qui per tutti i ...

Giornata di libere a Le Mans, già decisive per l’ingresso in diretta in Q2. Dopo il primo turno di libere asciutto, con le KTM davanti, vediamo cosa è successo nelle P2. Insieme a noi, Maio Meregalli, ...Sono andate in archivio le prime prove libere del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Le Mans, i piloti hanno cercato nel più breve tempo possibile di trovare il gi ...