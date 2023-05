(Di venerdì 12 maggio 2023) Sono andate in archivio le prime prove libere del GP di, quinto round del Mondialedi. Sulla pista di Le Mans, i piloti hanno cercato nel più breve tempo possibile di trovare il giusto feeling, lavorando fianco fianco con i tecnici per la messa a punto della propria moto, in vista delle qualifiche e della gara domenicale. Un tracciato non semplice da interpretare quello transalpino, in cui è fondamentale avere stabilità in frenata e un’ottima trazione in uscita dalle curve. Aspetti da associare poi alle caratteristiche dell’asfalto che può essere particolarmente abrasivo, costringendo i centauri a un approccio più prudente, soprattutto nell’ottica del GP. Si è tornati a competere dopo che a Jerez de la Frontera (Spagna)è tornato al successo. Pecco ha voluto così ...

... la Federazione ha inviato degli episodi del passato chiedendo ai team di dare una valutazione su come si sarebbe dovuto penalizzare tal caso e tal episodio: idel sondaggio verranno ......so di poter lottare per il podio' 'Dobbiamo continuare a lottare per portare a casa i', ... FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanentiDalle curve alle staccate: i 'segreti' di ...Questo è il momento per portare a casa i. Lottare per il mondiale Siamo più forti ... Questa è la migliore opportunità per lottare per le primissime posizioni in, voglio fare del mio ...

MotoGP, risultati e classifica P1 GP Francia 2023: Jack Miller svetta, 10° Francesco Bagnaia OA Sport

Sono andate in archivio le prime prove libere del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Le Mans, i piloti hanno cercato nel più breve tempo possibile di trovare il gi ...La casa giapponese ha la sede a Gerno di Lesmo, per il pilota Fabio Quartararo quella francese è la gara di casa ...