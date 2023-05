(Di venerdì 12 maggio 2023) In occasione del Gran Premio di Francia, in programma il 14 maggio 2023 sul circuito di Le, torna l'appuntamento con la nostra rubrica dedicata al mondo della classe regina. ...

nbsp;Per tutta la stagione 2023, infatti,, alfiere del team, sarà il nostro 'inviato' speciale all'interno del paddock della. Le news, le ...Quinta tappa del Mondiale 2023 e il leader, nonché campione in carica, dellaPecco Bagnaia è pronto a confermare la superiorità della Rossa di Borgo Panigale, vittoriosa ...spagnola Jorge-...Cresce l'attesa nel paddock dellaper il Gran Premio di Francia, in programma a Le Mans questo weekend, quinta prova del Motomondiale 2023, che vede il rientro alle gare di Marc Marquez. Francesco Bagnaia arriva a Le Mans ...

MotoGP, Martin: "Sono molto in forma, a Le Mans punto in alto" Gazzetta

Miller è il più veloce delle FP1 di Le Mans sull'asciutto. Bagnaia rischia ma è in top ten, se piovesse nelle FP2 sarebbe in Q2 con Marini e Bezzecchi ...Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2023 per la MotoGP sul circuito Bugatti di Le Mans con il miglior tempo di Jack Miller in 1'31"449. L'australiano dell ...