MotoGP | Jack Miller svetta nella P2 del GP di Francia davanti a Espargarò e Bezzecchi | Bagnaia fatica ed è 9°

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) Signore e signori. Mesdames et Messieurs, dato che ci troviamo in terra transalpina, la KTM non scherza più., infatti, ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di, quinto appuntamento del Mondiale di2023, confermando come gli ottimi risultati delle ultime settimane fossero tutto tranne che casuali. Sul tracciato di Le Mans il meteo tiene ed il pericolo pioggia è scongiurato. I piloti in questo modo hanno potuto spingere ma gli errori e le scivolate non sono mancate. Da questo scenario è emerso(Red Bull KTM) con il tempo di 1:30.950 ottenuto proprio sotto la bandiera a scacchi, che ha permesso all’australiano di sopravanzare un ottimo Aleix(Aprilia) per 119 millesimi, mentre è terzo ...