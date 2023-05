MotoGP | Jack Miller | “Ottimo feeling con la moto | cresce settimana dopo settimana”

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023)sorride in maniera convinta al termine del venerdì del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Le Mans, infatti, l’australiano ha chiuso al comando la P2 e, nel complesso, ha dominato la classifica dei tempi combinata in vista delle qualifiche di domani. Questa giornata ha confermato in maniera evidente come la KTM sia ormai una realtà della classe regina.i lampi messi a segno in questo primo scorcio di campionato, il team austriaco ha vissuto un weekend di altissimo livello in quel di Jerez de la Frontera e ha la chiara intenzione di ribadire la propria forza anche a Le Mans. Domani sarà in scena la Sprint Race, occasione nella quale la KTM ha già vinto due volte con Brad Binder, quindi domenica toccherà alla gara vera e propria, con ...