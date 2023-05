MotoGP | GP Francia | prime libere a Miller | Bagnaia 10°

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) Jacksu Ktm fa segnare il miglior tempo di 1’31?449 nelleprovedel Gran Premio didi. Il pilota australiano ha preceduto di appena 95 millesimi di Luca Marini, in sella alla Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, e di 218 millesimi rispetto al compagno di squadra Brad Binder. A seguire altre due Ducati, quella di Johann Zarco (Pramac, +0?315) e Alex Marquez (Gresini, +0?338). Sesto posto per lo spagnolo Joan Mir su Honda (+0?351), settima e nona le Aprilia di Aleix Espargarò (+0?353) e Maverick Vinales (+0?441), separate dall’altra Desmosedici del Mooney VR46 Racing Team in mano a Marco Bezzecchi (+0?423). Completa la top 10 il campione del mondo Pecco(+0?466) con la Ducati ufficiale. SportFace.