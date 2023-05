(Di venerdì 12 maggio 2023)ha faticato nelle prove del GP di Francia 2023, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Le Mans. Il Campione del Mondo è comunque riuscito a salvarsi in sella alla sua Ducati, stampando il nono tempo nella seconda sessione ed entrando così nella top-10 della classifica combinata. Il centauro piemontese ha così staccato il biglietto per l’ammissione diretta al Q2 delle qualifiche, anche se non può dormire sonni tranquilli in vista del weekend sul tracciato transalpino. Il ribattezzato Pecco ha analizzato la propria prestazione: “L’ultimo run mi ha aiutato molto ad essere tranquillo, perché prima ero abbastanza preoccupato. Stamattina andava tutto benissimo, ma poi dal time attack in avanti è stato tutto difficile. Pensavo che fosse solo perché non avevo preparato abbastanza la gomma posteriore e che ...

Bagnaia - (Ducati Lenovo Team) - + 0.517 10. Alex Márquez - (Gresini Racing) - + 0.558 Domani i piloti dellasaranno di nuovo in pista a partire dalle 10:10 per la FP, fino ...... maBagnaia non ha avuto alcuna intenzione di trainare quello che poi in definitiva si è ... Ai microfoni di Sky Sportil team manager della Ducati Davide Tardozzi ha commentato così la '...Gran Premio di Francia 2023, i risultati delle PL2 dellaLa cronaca delle PL2 Jack Miller si è confermato davanti a tutti, unico sotto il muro dell'1'... Brad Binder, Marc Marquez,...

MotoGP, Francesco Bagnaia: "Marquez Non condivido la strategia, si è evoluto" OA Sport

